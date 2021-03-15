قطاع غزة يُسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ تخفيف الإجراءات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، مساء الإثنين، عن تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية.



وأفادت الصحة في تصريح صحفي مقتضب وصل "دنيا الوطن"، بأن العدد الإجمالي للإصابات خلال الدورتين الأولى والثانية بلغ 298 إصابة بفيروس (كورونا)، بعد فحص 2130 عينة، بنسبة إصابة حوالي 14%.