الاتصالات: إصدار شهادة عدم المحكومية عبر مكاتب البريد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه بإمكان المواطنين الراغبين بالحصول على شهادة عدم محكومية التي تصدرها وزارة العدل لأغراض الترشح للانتخابات، استلامها عبر مكاتب البريد الفلسطيني بدءا من يوم الثلاثاء.



وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء الاثنين، أنه سيتم إتاحة تقديم هذه الخدمة في حوالي 30 مكتب بريد بمختلف محافظات الوطن، لتجنب حدوث اكتظاظ.