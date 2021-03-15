الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

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رام الله - دنيا الوطن

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته الخاصة.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس والأغوار الشمالية معتز بشارات بأن سلطات الاحتلال فرضت غرامة مالية مقدارها (4376) شيقل على المواطن ماهر كنعان محمد كنعان، مقابل الإفراج عن مركبته المحتجزة.



يشار إلى أن الاحتلال احتجز مركبة المواطن كنعان قبل حوالي شهر في خربة حمصة بالأغوار الشمالية.