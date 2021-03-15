الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 379، و13,301 إصابة.



وأوضحت الخارجية، أن سفارة فلسطين لدى البرازيل، سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن معين قوار، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 10، فيما سجلت 19 إصابة سابقة.