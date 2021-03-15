الاحتلال يحتجز مزارعين غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، عدداً من مزارعي مدينة سلفيت، خلف البوابات التي يغلقونها على الأراضي المهددة بالاستيلاء، شمال وغرب المدينة والمتاخمة لمستوطنة (آرائيل).



وأفاد المزارع خليل الطقطق، بأن قوات الاحتلال، احتجزته مع عدد من المزارعين لمدة ثلاث ساعات، قبل أن تفتح البوابة في السابعة مساء، حيث إن موعد فتحها هو الرابعة مساء.



وأشار إلى أن الاحتلال، منعهم أمس الأحد من الدخول إلى أراضيهم بعد أن وافق على فتح البوابات، لكن المزارعين، تفاجؤوا لحظة وصولهم بإغلاقها، حيث مكثوا مدة ثلاث ساعات ونصف قرب البوابات المغلقة، قبل أن يعودوا إلى بيوتهم دون التمكن من الوصول لأراضيهم.