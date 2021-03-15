شؤون فلسطينية

أسماء أبرز المترشحين.. 601 مرشح لقائمة (فتح) الانتخابية في قطاع غزة

أسماء أبرز المترشحين.. 601 مرشح لقائمة (فتح) الانتخابية في قطاع غزة
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصادر فتحاوية متطابقة، أن عدد الكوادر الفتحاوية، التي تقدمت بطلب من أجل الترشح على قائمة الحركة، في الانتخابات التشريعية المقبلة بقطاع غزة، بلغ ما يزيد عن 601 مرشح.

وبحسب المصدر، فإن عدد المتقدمين للترشح في محافظة غزة، بلغ 110 مرشحين، ورفح 110 مرشحين، وخانيونس 182 مرشحاً، والمحافظة الوسطى 106 مرشحين، ومحافظة الشمال 93 مرشحاً، لافتاً إلى أن هذه الأرقام قد تزيد في بعض المحافظات.

ويضيف مصدر آخر، بأن لجنة من الإطار القيادي للحركة في كل محافظة والمكونة من امناء سر الأقاليم وأعضاء المجلس الثوري والمحافظ، تقوم بفرز الأسماء في كل محافظة، للبحث في مطابقتها للشروط التي أعلنتها الحركة.

ويكمل: سترفع اللجان في المحافظات (بنك الأسماء) للجنة المركزية من أجل اختيار قائمة المرشحيين النهائية للانتخابات التشريعية، مبيناً أن عملية الفرز لا زالت جارية في كل المحافظات.

وحصلت "دنيا الوطن" على قائمة تتضمن أبرز المتقدمين بطلب الترشح على قائمة الحركة للانتخابات التشريعية المقبلة:

مازن أبو مرق
رياض حلس
أحمد هشام حلس
زكريا اللوح
محمد دلول
يسر الأطرش
جمال قويدر أبو العبد
نهرو الحداد
اسماعيل مطر
علاء مرزوق
أمجد الغولة
عاهد فروانة
ماجد الحلو
عفاف كشكو
رانية اللوح
خليل الراعي أبو الصاعد
صافي الدحدوح
نجاح عليوة
هالة الشيخ خليل
احمد علوان
كمال راضي
راجي مسلم
ايمن الفار
سميرة ستوم
محمد رياض زغبر
عرفات العريني
حسام ابو عجوة
ماجد ترزي
مديحة القططي
علا كساب
أماني كساب
شريف ابو وطفة

أخبار ذات صلة

الجاغوب: وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات &#34;مؤقت&#34; لعدم استغلالها لأهداف شخصية

الجاغوب: وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات "مؤقت" لعدم استغلالها لأهداف شخصية

قطاع غزة يُسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ تخفيف الإجراءات

قطاع غزة يُسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ تخفيف الإجراءات

الاتصالات: إصدار شهادة عدم المحكومية عبر مكاتب البريد

الاتصالات: إصدار شهادة عدم المحكومية عبر مكاتب البريد

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

الرويضي: 20 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس و140 ألف مقدسي مهددون بسحب إقاماتهم

الرويضي: 20 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس و140 ألف مقدسي مهددون بسحب إقاماتهم

الكيلة: نحن بحاجة لإعطاء اللقاح لـ 60% من المواطنين لتخفيف الإجراءات

الكيلة: نحن بحاجة لإعطاء اللقاح لـ 60% من المواطنين لتخفيف الإجراءات

الاحتلال يحتجز مزارعين غرب سلفيت

الاحتلال يحتجز مزارعين غرب سلفيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

الرويضي: 20 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس و140 ألف مقدسي مهددون بسحب إقاماتهم

الرويضي: 20 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس و140 ألف مقدسي مهددون بسحب إقاماتهم

الاحتلال يحتجز مزارعين غرب سلفيت

الاحتلال يحتجز مزارعين غرب سلفيت

اتحاد النقابات العالمي يعقد ندوة دولية للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الأطفال بسجون الاحتلال

اتحاد النقابات العالمي يعقد ندوة دولية للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الأطفال بسجون الاحتلال

اندلاع مواجهات مع الاحتلال جنوب قلقيلية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال جنوب قلقيلية

بيت لحم: القبض على شخص منتحل شخصية موظف حكومي

بيت لحم: القبض على شخص منتحل شخصية موظف حكومي

مجدلاني يكشف آلية تشكيل المجلس الوطني الجديد بحال تعذرت الانتخابات

مجدلاني يكشف آلية تشكيل المجلس الوطني الجديد بحال تعذرت الانتخابات

منوعات

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

بعد فترة الإنقطاع.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا القرار

بعد فترة الإنقطاع.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا القرار

بعد عمليتها الخطيرة.. ماذا حدث مع حورية فرغلي ؟

بعد عمليتها الخطيرة.. ماذا حدث مع حورية فرغلي ؟

ما سبب عدم توجه ابنة أحمد حلمي ومنى زكي للتمثيل ؟

ما سبب عدم توجه ابنة أحمد حلمي ومنى زكي للتمثيل ؟

بسبب إطلالتها الجريئة.. ابنة هند القحطاني تتعرض لهجوم عنيف

بسبب إطلالتها الجريئة.. ابنة هند القحطاني تتعرض لهجوم عنيف

شاهد: طرافة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شاهد: طرافة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شاهد: كيف فكر أحمد زاهر بالتخلّص من حمل زوجته بابنته ليلى ؟

شاهد: كيف فكر أحمد زاهر بالتخلّص من حمل زوجته بابنته ليلى ؟

شاهد: وصلة رقص لكنزي عمرو دياب بملابس جريئة تثير الجدل

شاهد: وصلة رقص لكنزي عمرو دياب بملابس جريئة تثير الجدل

شاهد: أول ظهور لشقيقة دنيا بطمة لحظة خروجها من السجن

شاهد: أول ظهور لشقيقة دنيا بطمة لحظة خروجها من السجن

ما حقيقة إرتباط منة عرفة عاطفيًا ؟

ما حقيقة إرتباط منة عرفة عاطفيًا ؟

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 82 وفاة و9417 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 82 وفاة و9417 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية

الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية

رسميا.. السودان يطلب &#34;وساطة رباعية&#34; في ملف سد النهضة

رسميا.. السودان يطلب "وساطة رباعية" في ملف سد النهضة

وكالة الأنباء السورية: إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق

وكالة الأنباء السورية: إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق