أسماء أبرز المترشحين.. 601 مرشح لقائمة (فتح) الانتخابية في قطاع غزة
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصادر فتحاوية متطابقة، أن عدد الكوادر الفتحاوية، التي تقدمت بطلب من أجل الترشح على قائمة الحركة، في الانتخابات التشريعية المقبلة بقطاع غزة، بلغ ما يزيد عن 601 مرشح.
ويضيف مصدر آخر، بأن لجنة من الإطار القيادي للحركة في كل محافظة والمكونة من امناء سر الأقاليم وأعضاء المجلس الثوري والمحافظ، تقوم بفرز الأسماء في كل محافظة، للبحث في مطابقتها للشروط التي أعلنتها الحركة.
وحصلت "دنيا الوطن" على قائمة تتضمن أبرز المتقدمين بطلب الترشح على قائمة الحركة للانتخابات التشريعية المقبلة:
مازن أبو مرق
رياض حلس
أحمد هشام حلس
زكريا اللوح
محمد دلول
يسر الأطرش
جمال قويدر أبو العبد
نهرو الحداد
اسماعيل مطر
علاء مرزوق
أمجد الغولة
عاهد فروانة
ماجد الحلو
عفاف كشكو
رانية اللوح
خليل الراعي أبو الصاعد
صافي الدحدوح
نجاح عليوة
هالة الشيخ خليل
احمد علوان
كمال راضي
راجي مسلم
ايمن الفار
سميرة ستوم
محمد رياض زغبر
عرفات العريني
حسام ابو عجوة
ماجد ترزي
مديحة القططي
علا كساب
أماني كساب
علمت "دنيا الوطن"، من مصادر فتحاوية متطابقة، أن عدد الكوادر الفتحاوية، التي تقدمت بطلب من أجل الترشح على قائمة الحركة، في الانتخابات التشريعية المقبلة بقطاع غزة، بلغ ما يزيد عن 601 مرشح.
وبحسب المصدر، فإن عدد المتقدمين للترشح في محافظة غزة، بلغ 110 مرشحين، ورفح 110 مرشحين، وخانيونس 182 مرشحاً، والمحافظة الوسطى 106 مرشحين، ومحافظة الشمال 93 مرشحاً، لافتاً إلى أن هذه الأرقام قد تزيد في بعض المحافظات.
ويضيف مصدر آخر، بأن لجنة من الإطار القيادي للحركة في كل محافظة والمكونة من امناء سر الأقاليم وأعضاء المجلس الثوري والمحافظ، تقوم بفرز الأسماء في كل محافظة، للبحث في مطابقتها للشروط التي أعلنتها الحركة.
ويكمل: سترفع اللجان في المحافظات (بنك الأسماء) للجنة المركزية من أجل اختيار قائمة المرشحيين النهائية للانتخابات التشريعية، مبيناً أن عملية الفرز لا زالت جارية في كل المحافظات.
وحصلت "دنيا الوطن" على قائمة تتضمن أبرز المتقدمين بطلب الترشح على قائمة الحركة للانتخابات التشريعية المقبلة:
مازن أبو مرق
رياض حلس
أحمد هشام حلس
زكريا اللوح
محمد دلول
يسر الأطرش
جمال قويدر أبو العبد
نهرو الحداد
اسماعيل مطر
علاء مرزوق
أمجد الغولة
عاهد فروانة
ماجد الحلو
عفاف كشكو
رانية اللوح
خليل الراعي أبو الصاعد
صافي الدحدوح
نجاح عليوة
هالة الشيخ خليل
احمد علوان
كمال راضي
راجي مسلم
ايمن الفار
سميرة ستوم
محمد رياض زغبر
عرفات العريني
حسام ابو عجوة
ماجد ترزي
مديحة القططي
علا كساب
أماني كساب
شريف ابو وطفة
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