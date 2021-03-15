أسماء أبرز المترشحين.. 601 مرشح لقائمة (فتح) الانتخابية في قطاع غزة

وبحسب المصدر، فإن عدد المتقدمين للترشح في محافظة غزة، بلغ 110 مرشحين، ورفح 110 مرشحين، وخانيونس 182 مرشحاً، والمحافظة الوسطى 106 مرشحين، ومحافظة الشمال 93 مرشحاً، لافتاً إلى أن هذه الأرقام قد تزيد في بعض المحافظات.



ويكمل: سترفع اللجان في المحافظات (بنك الأسماء) للجنة المركزية من أجل اختيار قائمة المرشحيين النهائية للانتخابات التشريعية، مبيناً أن عملية الفرز لا زالت جارية في كل المحافظات.

شريف ابو وطفة

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن"، من مصادر فتحاوية متطابقة، أن عدد الكوادر الفتحاوية، التي تقدمت بطلب من أجل الترشح على قائمة الحركة، في الانتخابات التشريعية المقبلة بقطاع غزة، بلغ ما يزيد عن 601 مرشح.ويضيف مصدر آخر، بأن لجنة من الإطار القيادي للحركة في كل محافظة والمكونة من امناء سر الأقاليم وأعضاء المجلس الثوري والمحافظ، تقوم بفرز الأسماء في كل محافظة، للبحث في مطابقتها للشروط التي أعلنتها الحركة.وحصلت "دنيا الوطن" على قائمة تتضمن أبرز المتقدمين بطلب الترشح على قائمة الحركة للانتخابات التشريعية المقبلة:مازن أبو مرقرياض حلسأحمد هشام حلسزكريا اللوحمحمد دلوليسر الأطرشجمال قويدر أبو العبدنهرو الحداداسماعيل مطرعلاء مرزوقأمجد الغولةعاهد فروانةماجد الحلوعفاف كشكورانية اللوحخليل الراعي أبو الصاعدصافي الدحدوحنجاح عليوةهالة الشيخ خليلاحمد علوانكمال راضيراجي مسلمايمن الفارسميرة ستوممحمد رياض زغبرعرفات العرينيحسام ابو عجوةماجد ترزيمديحة القططيعلا كسابأماني كساب