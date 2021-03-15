شؤون فلسطينية

داخلية غزة تنشر كشف "التنسيقات المصرية" ليوم الأربعاء 17 مارس

داخلية غزة تنشر كشف "التنسيقات المصرية" ليوم الأربعاء 17 مارس
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الإثنين، كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح البري الأربعاء المقبل الموافق 17 آذار/ مارس.

ودعت المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءًا من الساعة 09:00 صباح الثلاثاء، في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقًا في كافة محافظات قطاع غزة.

كما دعت المسافرين التواجد الساعة 07:00 صباح الأربعاء المقبل في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

أخبار ذات صلة

الجاغوب: وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات &#34;مؤقت&#34; لعدم استغلالها لأهداف شخصية

الجاغوب: وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات "مؤقت" لعدم استغلالها لأهداف شخصية

قطاع غزة يُسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ تخفيف الإجراءات

قطاع غزة يُسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ تخفيف الإجراءات

الاتصالات: إصدار شهادة عدم المحكومية عبر مكاتب البريد

الاتصالات: إصدار شهادة عدم المحكومية عبر مكاتب البريد

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

الرويضي: 20 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس و140 ألف مقدسي مهددون بسحب إقاماتهم

الرويضي: 20 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس و140 ألف مقدسي مهددون بسحب إقاماتهم

الكيلة: نحن بحاجة لإعطاء اللقاح لـ 60% من المواطنين لتخفيف الإجراءات

الكيلة: نحن بحاجة لإعطاء اللقاح لـ 60% من المواطنين لتخفيف الإجراءات

الاحتلال يحتجز مزارعين غرب سلفيت

الاحتلال يحتجز مزارعين غرب سلفيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن مقابل الإفراج عن مركبته

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

الخارجية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا

الرويضي: 20 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس و140 ألف مقدسي مهددون بسحب إقاماتهم

الرويضي: 20 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس و140 ألف مقدسي مهددون بسحب إقاماتهم

الاحتلال يحتجز مزارعين غرب سلفيت

الاحتلال يحتجز مزارعين غرب سلفيت

اتحاد النقابات العالمي يعقد ندوة دولية للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الأطفال بسجون الاحتلال

اتحاد النقابات العالمي يعقد ندوة دولية للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الأطفال بسجون الاحتلال

اندلاع مواجهات مع الاحتلال جنوب قلقيلية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال جنوب قلقيلية

بيت لحم: القبض على شخص منتحل شخصية موظف حكومي

بيت لحم: القبض على شخص منتحل شخصية موظف حكومي

مجدلاني يكشف آلية تشكيل المجلس الوطني الجديد بحال تعذرت الانتخابات

مجدلاني يكشف آلية تشكيل المجلس الوطني الجديد بحال تعذرت الانتخابات

منوعات

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

بعد فترة الإنقطاع.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا القرار

بعد فترة الإنقطاع.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا القرار

بعد عمليتها الخطيرة.. ماذا حدث مع حورية فرغلي ؟

بعد عمليتها الخطيرة.. ماذا حدث مع حورية فرغلي ؟

ما سبب عدم توجه ابنة أحمد حلمي ومنى زكي للتمثيل ؟

ما سبب عدم توجه ابنة أحمد حلمي ومنى زكي للتمثيل ؟

بسبب إطلالتها الجريئة.. ابنة هند القحطاني تتعرض لهجوم عنيف

بسبب إطلالتها الجريئة.. ابنة هند القحطاني تتعرض لهجوم عنيف

شاهد: طرافة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شاهد: طرافة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شاهد: كيف فكر أحمد زاهر بالتخلّص من حمل زوجته بابنته ليلى ؟

شاهد: كيف فكر أحمد زاهر بالتخلّص من حمل زوجته بابنته ليلى ؟

شاهد: وصلة رقص لكنزي عمرو دياب بملابس جريئة تثير الجدل

شاهد: وصلة رقص لكنزي عمرو دياب بملابس جريئة تثير الجدل

شاهد: أول ظهور لشقيقة دنيا بطمة لحظة خروجها من السجن

شاهد: أول ظهور لشقيقة دنيا بطمة لحظة خروجها من السجن

ما حقيقة إرتباط منة عرفة عاطفيًا ؟

ما حقيقة إرتباط منة عرفة عاطفيًا ؟

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 82 وفاة و9417 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 82 وفاة و9417 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية

الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية

رسميا.. السودان يطلب &#34;وساطة رباعية&#34; في ملف سد النهضة

رسميا.. السودان يطلب "وساطة رباعية" في ملف سد النهضة

وكالة الأنباء السورية: إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق

وكالة الأنباء السورية: إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق