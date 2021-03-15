داخلية غزة تنشر كشف "التنسيقات المصرية" ليوم الأربعاء 17 مارس
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الإثنين، كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح البري الأربعاء المقبل الموافق 17 آذار/ مارس.
ودعت المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءًا من الساعة 09:00 صباح الثلاثاء، في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقًا في كافة محافظات قطاع غزة.
كما دعت المسافرين التواجد الساعة 07:00 صباح الأربعاء المقبل في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الإثنين، كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح البري الأربعاء المقبل الموافق 17 آذار/ مارس.
ودعت المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءًا من الساعة 09:00 صباح الثلاثاء، في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقًا في كافة محافظات قطاع غزة.
كما دعت المسافرين التواجد الساعة 07:00 صباح الأربعاء المقبل في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
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