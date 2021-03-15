داخلية غزة تنشر كشف "التنسيقات المصرية" ليوم الأربعاء 17 مارس

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الإثنين، كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح البري الأربعاء المقبل الموافق 17 آذار/ مارس.ودعت المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءًا من الساعة 09:00 صباح الثلاثاء، في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقًا في كافة محافظات قطاع غزة.كما دعت المسافرين التواجد الساعة 07:00 صباح الأربعاء المقبل في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.