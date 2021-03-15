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الملك عبد الله يتوعد: ستتم محاسبة كل شخص قصّر بعمله وبحماية أرواح الأردنيين

الملك عبد الله يتوعد: ستتم محاسبة كل شخص قصّر بعمله وبحماية أرواح الأردنيين
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد الملك عبد الله الثاني، أنه سيحاسَب كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، وفق نتائج التحقيق في حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى في مستشفى الحسين السلط الجديد.

وقال الملك عبد الله، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، اليوم الاثنين، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله: "رحمة الله على أهلنا، الذين فقدناهم في السلط"، مشدداً على أنه ليس مقبولاً أبداً أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال.

كما شدد خلال الاجتماع، على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيراً أم صغيراً، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين.

وأكد أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص.

ورفض الحديث، الذي يروجه البعض بأن الإهمال أو الفساد هما ثقافة في مجتمعنا، مؤكداً أن ثقافة الأردنيين، هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد، وهذا هو المعروف عن الأردنيين.

وأعرب الملك عبد لله عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين والأردنيات، جراء الوباء، مشدداً على "أننا سنتجاوز، بعون الله، الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن من جائحة (كورونا)، والأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد".

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