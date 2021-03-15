دولي

30 قتيلًا إثر اصطدام حافلة ركاب وشاحنة شمال إثيوبيا

30 قتيلًا إثر اصطدام حافلة ركاب وشاحنة شمال إثيوبيا
رام الله - دنيا الوطن
لقي نحو 30 شخصاً مصرعهم، وأصيب 11 آخرون بجروح، جراء اصطدام حافلة ركاب وشاحنة في ولاية أمهرة شمال إثيوبيا، وفق ما أوردت إذاعة (فانا) المحلية.

وذكرت المحطة، أن الحادث وقع صباح اليوم في منطقة بوهاتش، حيث اصطدمت حافلة ركاب، كانت في طريقها من مدينة غوندر إلى العاصمة أديس أبابا، بشاحنة تسير في الاتجاه المعاكس.

وأضافت (فانا) أن ستة من المصابين حالتهم حرجة، الأمر الذي يجعل حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

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