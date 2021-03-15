شؤون فلسطينية

الديمقراطية: أمامنا ملفات كبرى باجتماعات الفصائل أهمها انتخابات مجلس وطني وإصلاح المنظمة

الديمقراطية: أمامنا ملفات كبرى باجتماعات الفصائل أهمها انتخابات مجلس وطني وإصلاح المنظمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الاثنين، أن وفدها إلى جولة استكمال الحوار، قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الأحد.

وأضافت الجبهة، أن نائب الأمين العام فهد سليمان يترأس الوفد، يضم إلى جانبه أعضاء المكتب السياسي خالد عطا (من الخارج) وماجدة المصري(من الضفة الفلسطينية) وصالح ناصر (من قطاع غزة).

وحول القضايا التي ستبحثها جولة استكمال الحوار قال سليمان: إن أمام المتحاورين قضايا جوهرية تحتاج إلى نقاشات جادة للوصول إلى توافقات وتفاهمات ومخرجات تستجيب للتحديات السياسية الكبرى التي تجابه قضية شعبنا وحقوقه الوطنية.

وأضاف سليمان، أن جولة شباط/ فبراير اكتفت بمناقشة انتخابات المجلس التشريعي وما يتعلق بها من قضايا وملفات، أما هذه الجولة فسوف تبحث قضيتين محوريتين هما الاستراتيجية السياسية أو ما نطلق عليه في الحوار المرجعية السياسية، أما القضية الثانية والتي ترتبط بها حكماً فهي قضية استكمال العملية الانتخابية بانتخاب المجلس الوطني الجديد، وإعادة بناء وإصلاح أوضاع مؤسسات م.ت.ف، بما يمكن فعلاً من إنهاء الانقسام المدمر، واستعادة الوحدة الداخلية تحت سقف م.ت.ف وبرنامجها السياسي، وتعزيز موقعها التمثيلي، وإعادة بناء العلاقات الداخلية بين الأطراف المختلفة على قاعدة الشراكة الوطنية، ووفقاً لمفاهيم وقيم ومعادلات حركات التحرر الوطني، باعتبارنا  حركة تحرر، ولم نتجاوز هذه المرحلة الكفاحية بعد.

وأكد أن المرجعية السياسية التي يفترض أن توحدنا جميعاً، هي ما نصت عليه قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة العام 2018، بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق اوسلو، وإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة الاحتلال وعدوان، واستعمار استيطاني إحلالي، ونظاماً عنصرياً، تقوم منظومة قوانينه على مبادئ التطهير العرقي واستعادة كل ما خلفته الفاشية الأوروبية من مفاهيم وقيم أدانها العالم كله.

وقال سليمان إن ترجمة هذا يعني، كما أقرت دورة المجلس الوطني الأخيرة، تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، والخروج من اتفاق أوسلو عبر وقف التنسيق الأمني بكافة آلياته ومظاهره مع الاحتلال، وفك الارتباط ببروتوكول باريس الاقتصادي بما في ذلك الخروج من الغلاف الجمركي  الموحد مع إسرائيل، واسترداد سجل السكان والأراضي من إدارة الاحتلال المسماة "إدارة مدنية"، وبسط السيادة الوطنية لدولة فلسطين على كامل أراضيها المحتلة على حدود 4 حزيران 67 وفي القلب منها القدس عاصمة الدولة، والتي لا عاصمة لنا سواها. وكذلك مد الولاية القانونية والقضائية على كامل أراضي دولة فلسطين، ووضع الاحتلال بمؤسساته ومستوطنيه أمام المساءلة القضائية المحلية والدولية، عبر التعاون الوثيق مع محكمة الجنايات الدولية.

وأضاف: إن هذه العناوين الكبرى التي تشكل محاور الاستراتيجية الوطنية، كما أقرتها دورة المجلس الوطني عام 2018، تقتضي اعتماد استراتيجية كفاحية في الميدان، من خلال استنهاض عناصر القوة في صفوف الحركة الشعبية، وتزخيم المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، وتوفير الغطاء السياسي لها بقيادة وطنية موحدة على أعلى المستويات، ومن خلال استراتيجية كفاحية في المحافل الدولية وصولاً إلى الفوز بالحقوق الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.

وقال سليمان أيضاً إن استكمال انتخاب مجلس وطني جديد يتطلب التوافق على الآلية في المناطق التي يمكن إنجازها فيها، كأوروبا على سبيل المثال، والتوافق على آليات للمناطق التي يصعب فيها تنظيم الانتخابات، ما يتطلب أيضاً وضع المعايير بعيداً عن تلك المعايير البيروقراطية التي سادت في السنوات الماضية، وأدت إلى اغراق المجلس الوطني بمئات الأعضاء، وإلى تجويفه، وإفراغه من مضمونه.

وأكد على ضرورة استعادة م.ت.ف، من خلال استعادة برنامجها الوطني، واستعادة تمثيلها الفعلي لشعبها، وخاصة في الشتات، من خلال تمثيل متكافئ للشتات، وصون حقوقه في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون منذ العام 1948.

كما أكد على ضرورة إعادة تموضع بعض مؤسسات م.ت.ف، منها دائرة شؤون اللاجئين، ودائرة شؤون المغتربين، والدائرة السياسية، التي نرى أن عليها أن تتنقل خارج الأراضي المحتلة، لتكون على صلة حيوية مع الأطر الجماهيرية والمؤسسات الدولية المعنية بقضاياها وهمومها، على غرار ما هو حال رئاسة المجلس الوطني، ومقر الصندوق القومي الفلسطيني.

وختم سليمان مؤكداً، أن الشعب كله يتطلع الآن إلى حوار القاهرة في جولته الحالية، وهو يأمل ألا تكون نتائج هذه الجولة كنتائج جولات الحوار التي سبقتها، وبقيت مخرجاتها معلقة ويبقى الانقسام هو السائد.، وإن شعبنا لم يعد يتحمل مثل هذا الوضع المأساوي، وعلينا أن نرتقي جميعاً إلى مستوى التحديات التي سوف تجابه جولة الحوار، وأن نمتلك الإرادة السياسية التي توفر لنا شروط التوافق الوطني، واحترام النتائج والإلتزام بها.

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