اندلاع مواجهات مع الاحتلال جنوب قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات، مساء الاثنين، في منطقة البيرين جنوب مدينة قلقيلية، بين قوات الاحتلال وأهالي المنطقة.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البيرين، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام، واندلعت على إثرها مواجهات مع الشبان.



وتشهد مدينة قلقيلية بشكل شبه يومي مواجهات مماثلة على مدخلي المدينة التي تحاصرها الحواجز وجدار الفصل العنصري الذي يصفها عن الأراضي المحتلة عام 1948م.



ويذكر أن الاحتلال يستهدف مدينة قلقيلية لأنها تعتبر أقرب مدينة في الضفة الغربية على الساحل الفلسطيني؛ وتعتبرها القيادة الإسرائيلية كالخنجر في خاصرة الاحتلال.



ولجأ الاحتلال إلى إنشاء طوق استيطاني حول مدينة قلقيلية صادر من أجله مساحات واسعة من الأراضي؛ وشق الشوارع الاستيطانية التي تصل هذه المستوطنات بالداخل المحتل، على حساب الأراضي الزراعية، بغية قطع الطريق أمام أي توسع أفقي لها مستقبلًا.



وصادرت حكومة الاحتلال منذ احتلال المدينة، ما يقارب (30 ألف دونم)، وهي أفضل الأراضي السهلية والخصبة، وأكمل الاحتلال على أراضي المواطنين الجبلية من الجنوب والشمال والشرق بشق الطرق الالتفافية؛ والتي هي عملية التفاف تهدف إلى سرقة الأرض لإقامة المستوطنات وتوسيعها.