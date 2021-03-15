بيت لحم: القبض على شخص منتحلاً شخصية موظف حكومي

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت شرطة محافظة بيت لحم وباسناد من قوات الامن الوطني اليوم على شخص منتحلاً شخصية موظف حكومي وهو مطلوب وفار من وجه العداله منذ 6 سنوات في بيت لحم .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة مركز العبيدية وبإسناد من قوات الأمن الوطني تمكنوا ظهر اليوم من القاء القبض على شخص من سكان مدينة ابو ديس وهو فار من وجه العداله منذ 6 سنوات حيث قبض عليه وهو منتحلاً لشخصية موظف حكومي أثناء مروره بمركبته عبر الحاجز الامني المقام على مدخل بلدة العبيديه وهو مطلوب على 9 قضايا سرقه وقضايا إيذاء بليغ وابتزاز مواطنين.



وأكدت انه تم توقيف المطلوب وتحويله الى مديرية شرطة محافظة بيت لحم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.