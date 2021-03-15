خانيونس: صيف بلا صرف صحي على شاطئ البحر وبكتيريا توفر نصف مليون دولار

وبيّن البطة أنهم أحضروا هذه البكتيريا خصيصاً، وتم وضعها بطريقةٍ ما في المحطة المركزية للصرف الصحي.





خاص دنيا الوطنكشف رئيس بلدية خانيونس المهندس علاء الدين البطة، عن قرب إغلاق ضخ مياه الصرف الصحي على شاطئ البحر، الأمر الذي كان يتسبب بتلوثٍ بيئي، ومكرهة صحية.وقال البطة في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "سنقوم خلال شهرين بضخ مياه الصرف الصحي مباشرةً إلى المحطة المركزية بصوفا، بدلاً من شاطئ البحر".وأضاف "حتى الآن تم تحويل ما نسبته 80% من خطوط الصرف الصحي إلى المحطة المركزية، وبقي 20% سنُحولها قريباً إلى هناك"، مؤكداً أن "العمل جارٍ على قدم وساق لإنهاء تدفق مياه الصرف الصحي صوب شاطئ البحر، بحلول فصل الصيف المُقبل على أبعد تقدير".وأوضح البطة أن "محطة معالجة مياه الصرف الصحي تم تشغيلها منذ أقل من عام، وهي تستقبل كل يوم 14 ألف متر مكعب"، رغم أنها "تستوعب في المرحلة الأولى 26 ألف متر مكعب"، كما استدرك.وتابع قائلاً: "يُفترض أن المرحلة الأولى لمدينة خانيونس، وبلدة بني سهيلا بواقع الثلثين، والثلث، لكن للأسف بلدة بني سهيلا للآن الخطوط الناقلة فيها غير جاهزة، فقط لدينا خط من البلدة يضخ 2000 متر مكعب باتجاه الآبار التجميعية المؤقتة بخانيونس"، منوهاً إلى أنه "سيجري تحويل هذا الخط ليضخ مباشرةً بالمحطة المركزية".من جانب آخر، أوضح، البطة، أن معالجتهم للصرف الصحي بالمحطة المركزية في صوفا تتم بطريقة مبتكرة، بدلاً من استخدام مواد كيماوية، الأمر الذي يوفِّر عليهم سنوياً قرابة 500 ألف دولار.وأضاف: "نعتمد في معالجة الصرف الصحي على البكتيريا الهوائية، فيما المحطات الأخرى بباقي محافظات قطاع غزة تحتاج مواداً كيماوية لهذه العملية".ونوه إلى أن استخدام المواد الكيماوية بالمحطة المركزية يكون بشكلٍ مستمر، وهذا مكلفٌ للغاية، عدا عن كونه مرهقاً للطواقم العاملة، لافتاً إلى أنهم يوفِّرون بفضل هذه البكتيريا نحو نصف مليون دولار سنوياً، وذلك يأتي في إطار ترشيد النفقات".وأشار إلى أنهم لا يستخدمون مواداً كيميائية لمعالجة المياه الصرف على الإطلاق، فالبكتيريا تقوم بهذا الدور.