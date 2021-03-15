الرئيس عباس يُعزي بوفاة اللواء منير عبوشي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

عزى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الاثنين، عائلة محافظ سلفيت السابق، اللواء منير عبوشي، بوفاته.



وأعرب الرئيس عباس، خلال الاتصال، عن تعازيه الحارة بوفاة الفقيد، داعياً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.