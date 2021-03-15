دولي

أولمرت: نتنياهو محكومًا لزوجته سارة

أولمرت: نتنياهو محكومًا لزوجته سارة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت: إن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، محكومًا لإمرأته سارة، في معظم الأمور.

وذكر أولمرت خلال مؤتمر (معاريف-جيروزلم بوست)، أنه "حتى لو كان ظاهرًا أن نتنياهو لم يستطع السفر جوًا إلى الإمارات عبر الأردن بسبب الخلافات السياسية، لكن في الحقيقة أنه لم يكن ليسافر لأن حاكمته (سارة) كانت مريضة، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يسافر بدونها".

يذكر أن سارة أجرت عملية جراجية لاستئصال الزائدة الدودية، مؤخرًا لا، بمستشفى هداسا عين عارم، في الوقت الذي كان يستعد فيه بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة عبر الخطوط الأردنية، لكنه أرجأ زيارته بسبب عملية زوجته.

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