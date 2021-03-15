شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتلعون سياجًا من أراضي قريوت جنوب نابلس

مستوطنون يقتلعون سياجًا من أراضي قريوت جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقتلع مستوطنون، الاثنين، سياجا من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من مستوطني "شفرت راحيل" اقتلعوا سياجا من عدد من أراضي قريوت، القريبة من المستوطنة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق جعل هذه المناطق متأخرة ومعزولة وفارغة من السكان بهدف سرقتها لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية.

ويتربص الاحتلال والمستوطنون بأهالي قريوت الذين يحاولون استرداد أراضيهم، والصمود عليها أمام عربدة الاحتلال ومصادرته الأراضي عنوة.

ويسعى الاحتلال لتحويل (1600 دونم) في قريوت من منطقة (ب) إلى منطقة (ج)، ليتبقى 900 دونم فقط من منطقة (ب)، لدمج البؤر الاستيطانية الصغيرة بالمستوطنات الكبيرة في المنطقة وخلق تواصل جغرافي بينها، وهي "عيلي وشيفوت راحيل وشيلو" لتسهيل مخطط الضم.

وهناك 14 تجمعا استيطانيا صغيرا في المنطقة، و7 بؤر استيطانية، وفي السنوات الثلاث الأخيرة، صودر من أراضي قريوت ما يقارب 2100 دونم.

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