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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 82 وفاة، و9417 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، اليوم الاثنين.



وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى (486.470) إصابة منذ بدء انتشار الفيروس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.