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شركة روسية تطور لقاحاً جديداً ضد فيروس (كورونا) المستجد

شركة روسية تطور لقاحاً جديداً ضد فيروس (كورونا) المستجد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن، أندريه زاغورسكي، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الصيدلانية "ناتسيمبيو" بنت "روستيك"، أن الشركة تعمل على تطوير لقاح خاص بها ضد فيروس (كورونا).

وقال زاغورسكي في مقابلة مع قناة (آر بي سي) التلفزيونية: "نحن نعمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس (كورونا). علاوة على ذلك، لدينا أيضا مضادات اختلاج أخرى تعمل مباشرة (قيد التطوير)".

بدورها، أكدت "روستيك" المعلومات المتعلقة بتطوير لقاحها المضاد للفيروس. وقالت الشركة الحكومية في بيان لها، إن "تطوير لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد يتم على أساس مؤسستي "ميكروجين" و"فورت" الإختصاصيتين في إنتاج عقاقير مناعية بيولوجية، وهو في مرحلة مبكرة".

وفي أغسطس/آب الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، طوره مركز أبحاث "غاماليا" للكيمياء الكهربائية. اسماه "سبوتنيك V". ويعتمد اللقاح على منصة ناقلات للفيروسات الغدانية مدروسة جيدا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وفي روسيا أيضا، تم تطوير لقاحين آخرين ضد فيروس (كورونا) المستجد، هما لقاح"EpiVacCorona" من مركز "فيكتور"، ولقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

وفي وقت سابق، قال طبيب الأمراض المعدية، يفغيني تيماكوف، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، إن الأجسام المضادة لفيروس (كورونا) لا تدوم مدى الحياة وتختفي بعد بضعة أشهر.

ووفقًا للطبيب، تعتمد الاستجابة المناعية الإضافية على ما إذا كان الشخص قد شكل خلايا ذاكرة تساعد في إطلاق رد فعل للدفاع عن الجسم.

وذكر تيماكوف: "أن الأجسام المضادة لفيروس (كورونا) لا تستمر مدى الحياة، بل تختفي بعد بضعة أشهر، ثم يتوقف الأمر كله على نوع المناعة التي يتمتع بها الشخص وكيف تتشكل استجابة الخلايا التائية لديه".

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