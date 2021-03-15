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شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: الرئيس عباس رفض طلب الاحتلال بتأجيل الانتخابات

أبو مرزوق: الرئيس عباس رفض طلب الاحتلال بتأجيل الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض طلب الاحتلال الإسرائيلي بتأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية.

وقال أبو مرزوق في تصريح له، مساء اليوم الاثنين: "نرفض تأجيل الانتخابات ولسنا مع التأجيل"، وفق وكالة (الرأي) المحلية.

يشار إلى أن وفود الفصائل الفلسطينية، توجهت، اليوم الاثنين، الى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال جولات الحوار الوطني المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية.

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