قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية أغلقت 35 محلاً تجارياً وقبضت على ثلاثة أشخاص غير ملتزمين بقرار الإغلاق في قلقيلية.



وأضافت الشرطة أنها قامت بتحرير 40 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة محال تجارية وحررت مخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.