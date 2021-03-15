شؤون فلسطينية

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة محال تجارية وحررت مخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية أغلقت 35 محلاً تجارياً وقبضت على ثلاثة أشخاص غير ملتزمين بقرار الإغلاق في قلقيلية.

وأضافت الشرطة أنها قامت بتحرير 40 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.

أخبار ذات صلة

الكشف عن أسماء وفد حركة فتح في حوار القاهرة

الكشف عن أسماء وفد حركة فتح في حوار القاهرة

مصرع طفل في حادث سير بمدينة دير البلح وسط القطاع

مصرع طفل في حادث سير بمدينة دير البلح وسط القطاع

أول تعليق من القدوة على قرار وقف مخصصات مؤسسة الشهيد ياسر عرفات

أول تعليق من القدوة على قرار وقف مخصصات مؤسسة الشهيد ياسر عرفات

&#34;المالية&#34; بغزة: صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة الثلاثاء والأربعاء

"المالية" بغزة: صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة الثلاثاء والأربعاء

الحية: نفضل خيار مرشح وطني متفق عليه بالانتخابات الرئاسية

الحية: نفضل خيار مرشح وطني متفق عليه بالانتخابات الرئاسية

الصندوق القومي يوقف المخصصات المالية لمؤسسة ياسر عرفات بناء على تعليمات رئاسية

الصندوق القومي يوقف المخصصات المالية لمؤسسة ياسر عرفات بناء على تعليمات رئاسية

فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

فهد سليمان: أمامنا ملفات كبرى.. الإستراتيجية السياسية وإنتخابات مجلس وطني وإصلاح المنظمة

فهد سليمان: أمامنا ملفات كبرى.. الإستراتيجية السياسية وإنتخابات مجلس وطني وإصلاح المنظمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

مصرع طفل في حادث سير بمدينة دير البلح وسط القطاع

مصرع طفل في حادث سير بمدينة دير البلح وسط القطاع

&#34;المالية&#34; بغزة: صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة الثلاثاء والأربعاء

"المالية" بغزة: صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة الثلاثاء والأربعاء

الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية شرق بيت لحم

الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية شرق بيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وجنود يعتلون سطح المصلى القبلي

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وجنود يعتلون سطح المصلى القبلي

مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية تُطلق أسبوع فعاليات &#34;الشيخ الياسين&#34;

مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية تُطلق أسبوع فعاليات "الشيخ الياسين"

الخليل: القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية

الخليل: القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية

سلفيت: الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتفض خمس حفلات زفاف وبيتي عزاء

سلفيت: الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتفض خمس حفلات زفاف وبيتي عزاء

منوعات

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

بعد فترة الإنقطاع.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا القرار

بعد فترة الإنقطاع.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا القرار

بعد عمليتها الخطيرة.. ماذا حدث مع حورية فرغلي ؟

بعد عمليتها الخطيرة.. ماذا حدث مع حورية فرغلي ؟

ما سبب عدم توجه ابنة أحمد حلمي ومنى زكي للتمثيل ؟

ما سبب عدم توجه ابنة أحمد حلمي ومنى زكي للتمثيل ؟

بسبب إطلالتها الجريئة.. ابنة هند القحطاني تتعرض لهجوم عنيف

بسبب إطلالتها الجريئة.. ابنة هند القحطاني تتعرض لهجوم عنيف

شاهد: طرافة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شاهد: طرافة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شاهد: كيف فكر أحمد زاهر بالتخلّص من حمل زوجته بابنته ليلى ؟

شاهد: كيف فكر أحمد زاهر بالتخلّص من حمل زوجته بابنته ليلى ؟

شاهد: وصلة رقص لكنزي عمرو دياب بملابس جريئة تثير الجدل

شاهد: وصلة رقص لكنزي عمرو دياب بملابس جريئة تثير الجدل

شاهد: أول ظهور لشقيقة دنيا بطمة لحظة خروجها من السجن

شاهد: أول ظهور لشقيقة دنيا بطمة لحظة خروجها من السجن

ما حقيقة إرتباط منة عرفة عاطفيًا ؟

ما حقيقة إرتباط منة عرفة عاطفيًا ؟

عربي

رسميا.. السودان يطلب &#34;وساطة رباعية&#34; في ملف سد النهضة

رسميا.. السودان يطلب "وساطة رباعية" في ملف سد النهضة

تشمل حلفاء مقربين للأسد.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على النظام السوري

تشمل حلفاء مقربين للأسد.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على النظام السوري

بعد حادث السلط.. القوات المسلحة الأردنية تبدأ بإنشاء مصنع لإنتاج الأوكسجين

بعد حادث السلط.. القوات المسلحة الأردنية تبدأ بإنشاء مصنع لإنتاج الأوكسجين

مقاتلات سعودية تصل جزيرة كريت للمشاركة في مناورات مع اليونان

مقاتلات سعودية تصل جزيرة كريت للمشاركة في مناورات مع اليونان