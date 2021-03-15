شؤون فلسطينية

القدوة يتحدث عن البرنامج السياسي للملتقى الديمقراطي والمقاومة المسلحة والترشيحات لـ "التشريعي" والذباب الالكتروني

القدوة يتحدث عن البرنامج السياسي للملتقى الديمقراطي والمقاومة المسلحة والترشيحات لـ "التشريعي" والذباب الالكتروني
ناصر القدوة
رام الله - دنيا الوطن
تحدث ناصر القدوة، رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، اليوم الاثنين، عن البرنامج السياسي للملتقى، بالإضافة إلى ملف المقاومة العسكرية، وأسماء مرشحي الملتقى للمجلس التشريعي.

وقال في لقاء مع الصحفيين عبر تقنية (زوم)، إنه تم الانتهاء من القراءة الثانية للبرنامج، وخلال يومين ستجرى القراءة الثالثة والأخيرة، وخلال يومين سيكون البرنامج السياسي منشوراً ومطبوعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب القدوة عن أمله بأن يكون البرنامج أغسهاماً جدياً في الحوار الوطني الشامل حول منسائل جدية ومحاول لاتقدين اجابات لاسئلة مخمة للشعب الفلس في مافة مناحي الحياى.

وفيما يتعلق بالمقاومة العسكرية، قال القدوة: في البرنامج السياسي، للملتقى، أي شعب تحت الاحتلال يتعرض لاستعمار يحق له المقاومة بحميع أشكالها، وفق القانون الدولي، ذات الصلة.

وأضاف: نحن في الملتقى نرى أن الشكل الأمثل للمقاومة هي المقاومة الشعبية غير العسكرية بأشكالها المختلفة وندعو لتصعيد المقاومة في عملية المواجهة.

وتابع القدوة: ندعو لتكثيف الحوار على المستوى الوطني، للتوصل لموقف مشترك، ووضع استرتيجية في هذا المجال، بما في ذلك الأجنحة المسلحة والسلاح في غزة.

وقال: "لن ندخل في قوائم قبل الانتهاء من البرنامج الذي يتناول كافة مناحي الحياة، واقتربنا من الاتفاق، ولجنة الترشيحات ستبدأ عملها اليوم، لكن الموضوع الأساسي هو الموقف السياسي المشترك لشعبنا الفلسطيني.

وجدد القدوة في حديثه للصحفيين، تأكيده بأن ضد التفاهمات التي حدثت مؤخراً بين حركتي فتح وحماس.

وقال: أنا أعتقد بأن هذه التفاهمات ستؤدي لتكريس الانقسام ولا تشكل خطوة لتحقيق الوحدة الوطنية. 

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وبناء نظام سياسي موحد، وهذا يحتاج لعمل جدي وتفصيلات تمثل خطوة للأمام.

وتابع القدوة: بما يتعلق بأمور التنظيم والسياسة، موضوع حركة فتح لم ينته بعد، "أنا فتحاوي ومش مسامح في التنظيم ولا أريد أن أناقش أمور التنظيم علانية والموضوع له بقية".

وأكد رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي بأن هناك حرباً قائمة، وهناك أشخاص محترمون لديهم وجهات نظر، وما في أي إشكالية، ولكنيي لست موافقاً بأني خارج الحركة، 

وقال: هناك حرب وأعداد كبيرة من الذباب الالكتروني، بأموال ويعمل لدى جهات معينة.

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