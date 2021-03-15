الكشف عن أسماء وفد حركة فتح في حوار القاهرة

اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

توجه وفد من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في حوار القاهرة المزمع عقده خلال اليومين المقبلين.



ووفق مصادر خاصة بـ "دنيا الوطن"، فإن وفد حركة فتح المتوجه إلى القاهرة، يضم أعضاء اللجنة المركزية، اللواء جبريل الرجوب، عزام الأحمد، سمير الرفاعي، أحمد حلس، روحي فتوح.



وبدأت وفود الفصائل الفلسطينية، اليوم الاثنين، بمغادرة قطاع غزة، متوجهين إلى العاصمة المصرية، القاهرة، عبر (معبر رفح البري).



ومن المقرر، أن يبدأ الحوار الوطني، بالقاهرة، غداً الثلاثاء، وذلك بعد شهر واحد، من حوار مماثل تم الاتفاق من خلاله على عدة مخرجات، تتعلق بالانتخابات التشريعية المقررة في 22 من آيار/مايو المقبل.



ووفق تصريحات عدد كبير من قادة الفصائل الفلسطينية، فإن جدول أعمال هذه المرحلة من الحوار، سيتركز حول انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.



يشار إلى أن وفداً من لجنة الانتخابات المركزية، سيشارك في هذا الحوار، ممثلاً بالمدير التنفيذي، هشام كحيل.