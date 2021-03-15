أول تعليق من القدوة على قرار وقف مخصصات مؤسسة الشهيد ياسر عرفات

ناصر القدوة

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رام الله - دنيا الوطن

علّق رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، رئيس مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، ناصر القدوة، اليوم الاثنين، على قرار وقف مخصصات مؤسسة الرئيس ياسر عرفات، بقرار رئاسي.



وقال في تصريحات للصحفيين عبر تقنية "زووم": إن القرار لم يصله رسمياً، وشاهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتساءل القدوة: تعليمات وقف الدعم المالي لمؤسسة الشهيد ياسر عرفات هل هي مضايقة وتضييق العمل أم لا.



وأعرب عن أمله بأن لا يحدث هناك أزمة في المؤسسة، بعد قراره تأسيس الملتقى الوطني الديقراطي، مشيراً إلى أن المؤسسة لها مجلس إدارة ومجلس أمناء.



وتابع القدوة: "نحن نفصل بين الأشياء، وبين ضع الموسسة والملتقى، وفي جميع الأحوال سنرى ماذا سيجري مستقبلاً".



وأوقف الصندوق القومي الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير، المخصصات المالية لمؤسسة الشهيد ياسر عرفات، اعتبارا من 11 آذار/ مارس 2021، بناء على تعليمات رئاسية.



ووفقاً لكتاب موجه من رمزي خوري، رئيس الصندوق، إلى شكري بشارة وزير المالية، فإنه تم ايقاف صرف أي مخصصات مالية، أو تغطية أي نفقات، تخص مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي.



يذكر، أن مؤسسة ياسر عرفات، هي مؤسسة غير ربحية تأسست بموجب مرسوم رئاسي عام 2007 لغاية الحفاظ على تراث الرئيس الشهيد ياسر عرفات.



وتتكون إدارة المؤسسة، من الرئيس محمود عباس، رئيساً فخرياً، وعمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق، رئيساً لمجلس الأمناء، وناصر القدوة، رئيساً لمجلس الإدارة.