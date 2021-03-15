"المالية" بغزة: صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة الثلاثاء والأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية، بغزة، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة.
أعلنت وزارة المالية، بغزة، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة.
وسيكون الصرف، يوم غد الثلاثاء والأربعاء في كافة فروع بنك البريد، وفق ما نشرت "المالية" عبر حسابها على (فيسبوك).
وقالت: "يرجى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة من بنك البريد بخصوص موعد وآلية الصرف".
وقالت: "يرجى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة من بنك البريد بخصوص موعد وآلية الصرف".
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