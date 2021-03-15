"المالية" بغزة: صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة الثلاثاء والأربعاء





وسيكون الصرف، يوم غد الثلاثاء والأربعاء في كافة فروع بنك البريد، وفق ما نشرت "المالية" عبر حسابها على (فيسبوك).



وقالت: "يرجى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة من بنك البريد بخصوص موعد وآلية الصرف".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، بغزة، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة.