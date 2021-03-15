الحية: نفضل خيار مرشح وطني متفق عليه بالانتخابات الرئاسية





وفيما يتعلق بملف الانتخابات، قال الحية قبيل سفره إلى القاهرة لاستكمال مباحثات الانتخابات في تصريحات لإذاعة (الأقصى): "نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات التشريعية ثم نذهب للانتخابات الرئاسية".



وشدد على أن أننا "جاهزون لكل الخيارات في الانتخابات الرئاسية لكن نفضل خيار مرشح وطني متفق عليه".



وأعرب الحية عن أمنيته بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، الوصول لتشكيل مجلس الوطني لإعادة هيكلة منظمة التحرير



وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بأنه "يجب التغلب على (كورونا)، وباعتقادي لن تُعيق الانتخابات لأننا قطعنا شوطًا كبيرًا ومهمًا".





رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي حماس، خليل الحية، اليوم الاثنين، إن "القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهذا مطلب وموقف وطني عام متفق عليه".