الصندوق القومي يوقف المخصصات المالية لمؤسسة ياسر عرفات بناء على تعليمات رئاسية

رام الله - دنيا الوطنأوقف الصندوق القومي الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير، المخصصات المالية لمؤسسة الشهيد ياسر عرفات، اعتبارا من 11 آذار/ مارس 2021، بناء على تعليمات رئاسية.ووفقاً لكتاب موجه من رمزي خوري، رئيس الصندوق، إلى شكري بشارة وزير المالية، فإنه تم ايقاف صرف أي مخصصات مالية، أو تغطية أي نفقات، تخص مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي.يذكر، أن مؤسسة ياسر عرفات، هي مؤسسة غير ربحية تأسست بموجب مرسوم رئاسي عام 2007 لغاية الحفاظ على تراث الرئيس الشهيد ياسر عرفات.وتتكون إدارة المؤسسة، من الرئيس محمود عباس، رئيساً فخرياً، وعمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق، رئيساً لمجلس الأمناء، وناصر القدوة، رئيساً لمجلس الإدارة.