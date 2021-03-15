فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 25 وفاة و2298 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و1356 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزيرة الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة في الضفة الغربية: "طولكرم 4، نابلس 5، الخليل 5، بيت لحم 4، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 4، أريحا والأغوار 1"، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 195، قلقيلية 92، نابلس 447، الخليل 540، طوباس 53، بيت لحم 167، ضواحي القدس 88، رام الله والبيرة 338، سلفيت 47، جنين 150، أريحا والأغوار 15"، قطاع غزة 166.



وأضافت، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتابعت: ان حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "طولكرم 114، قلقيلية 44، نابلس 179، الخليل 161، طوباس 46، بيت لحم 197، ضواحي القدس 118، رام الله والبيرة 231، سلفيت 84، جنين 49، أريحا والأغوار 32"، قطاع غزة 101.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 181 مصابا بكورونا في العناية المكثفة، بينهم 53 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطنواصلت فلسطين اليوم الاثنين، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).