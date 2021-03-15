الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 3 غرف زراعية في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن الاحتلال هدم ثلاث غرف زراعية في منطقة (دبابة) في بيت تعمر، تعود لمواطنين من عائلة محيميد، بحجة عدم الترخيص، دون وجود أي إنذار مسبق أو مخالفات قانونية.



يذكر، أن الاحتلال، صعد في الفترة الأخيرة من أعمال الهدم في محافظة بيت لحم، طالت عدداً من الغرف الزراعية في بلدات الخضر والولجة وبيت تعمر.



وقرية بيت تعمر، هي إحدى قرى محافظة بيت لحم، وتقع إلى الجنوب الشرقي من المدينة، وعلى بعد 5 كم هوائي منها، ويحدها من الشرق بلدة زعترة، ومن الشمال والغرب قرية هندازة، ومن الجنوب بلدتا جناتة وتقوع.



وخسرت قرية بيت تعمر جزءاً من أراضيها لشق الشارع الالتفافي الاستيطاني رقم 356، والذي يمتد بطول 5.0كم تقريباً على أراضي القرية.



كما قامت قوات الاحتلال، باقتلاع حوالي 1000 شجرة زيتون من أراضي القرية.