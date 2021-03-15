عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وجنود يعتلون سطح المصلى القبلي

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، وجنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية، التي تنفذها الجماعات الاستيطانية تحت حماية قوات الاحتلال.



وأفادت مصادر مقدسية، أن المستوطنين، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، عبر مجموعات، ووسط إجراءات أمنية مشددة، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.



وبالتزامن مع اقتحام المستوطنين، تجول العشرات من جنود الاحتلال في باحات الأقصى، كما اقتحم ضباط سطح المصلى القبلي.



وتشهد فترة الاقتحامات، إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.



وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية، يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.



واستهدفت قوات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



ويستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.