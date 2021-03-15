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شؤون فلسطينية

مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية تُطلق أسبوع فعاليات "الشيخ الياسين"

مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية تُطلق أسبوع فعاليات "الشيخ الياسين"
رام الله - دنيا الوطن
عقدت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، صباح اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن انطلاق أسبوع فعاليات "الشيخ الياسين" في ذكرى استشهاده السابعة عشرة، من داخل بيته في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة، أسامة حماد: إن إطلاق الأسبوع، يأتي من حرص المؤسسة لإحياء الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد الشيخ أحمد ياسين، وتأكيدًا على أن الشيخ الياسين أنموذج الهمة والعزيمة والبناء، المعلّم الذي ربّى العديد من أجيال العلماء والقادة.

وأوضح حماد، أن مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدوليّة، تمضي في ظلال الشيخ المباركة، وعلى آثاره الكريمة الطاهرة، منارةً رائدةً لهذه القيم والحرّيات والحقوق الإنسانيّة، وتسعى بكلّ ثقة وإيمان إلى خدمة الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، على خطى الشيخ الياسين، وذلك من خلال أنشطتها الإنسانية والثقافية والعلمية، استنادًا إلى إرث الراحل الشهيد أحمد ياسين.

وأشار إلى أن إنشاء مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية في غزّة/ فلسطين، يأتي من أجل المحافظة على تراث الشيخ وإحياءً لذكراه، ومن أجل تحقيق حلمه في التحرير والعودة والبناء، على طريق استرداد حقوق شعبنا كافّة غير منقوصة، والإسهام في إنشاء أجيال قادرة على التفاعل مع المتغيّرات المحليّة والدولية، ونشر مفاهيم الحرية وممارستها واقعًا حقيقيًا، إضافة إلى تنمية القدرات والمهارات المساندة للتوجه الحقوقي والإنساني.

وبيّن حماد، أن المؤسسة تسعى إلى تنشيط البحث العلمي وتشجيعه وعقد المؤتمرات العلمية والحقوقية المتنوعة، والعمل على تكريس الوحدة والتواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقهم أمام الجهات المختلفة، ورصد الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها، والمساعدة في رفع التقارير الدوليّة والمتابعة القضائية إقليميًّا ودوليًّا.




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