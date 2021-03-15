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شؤون فلسطينية

اتحاد الموظفين: تعليق الدوام بمدارس (أونروا) الحصة الأخيرة بالفترتين الصباحية والمسائية غداً

اتحاد الموظفين: تعليق الدوام بمدارس (أونروا) الحصة الأخيرة بالفترتين الصباحية والمسائية غداً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين، تعليق الدوام في مدارس الوكالة الحصة الأخيرة في الفترتين الصباحية والمسائية.

يأتي ذلك، في بيان للاتحاد وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: استمراراً لسياسة الاحتجاج على التقليصات التي تنفذها إدارة (أونروا) خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تعليق الدوام في مكتب غزة الإقليمي.

وأعلن الاتحاد، الرفض الكامل للقرارات، التي تمس حقوق الموظفين، والتي تنال من أمنهم، أو حل الأزمة المالية على حساب الموظفين.

وفيما يلي نص البيان:





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