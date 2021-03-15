الخليل: القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة، اليوم، على عدد من المطلوبين للعدالة، والصادر بحقهم مذكرات قضائية في الخليل.
قبضت الشرطة، اليوم، على عدد من المطلوبين للعدالة، والصادر بحقهم مذكرات قضائية في الخليل.
وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعـلام بالشرطة، بأنه واستمراراً لعمل الشرطة في تنفيذ المذكرات القضائية، فقد تم اليوم القبض على 34 مطلوباً للعدالة، صادراً بحقهم 129 مذكرة قضائية بتهم متعددة.
وأكدت الشرطة، تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبين أصولاً.
وأكدت الشرطة، تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبين أصولاً.
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