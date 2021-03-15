سلفيت: الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتفض خمس حفلات زفاف وبيتي عزاء



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة سلفيت، وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص؛ لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، قامت الشرطة بتحرير 195 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، وفضت بيوت العزاء وحفلات الزفاف.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة، مخالفات سلامة، وأغلقت محال تجارية، وفضت خمس حفلات زفاف، وبيتي عزاء في محافظة سلفيت.