طالع: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء





وأكدت أهمية التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، مشيرة إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.



كما أكدت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.





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وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر للمتبقي من الحافلة الأولى، بالإضافة إلى الحافلة الثانية من كشف رقم (2021/8).وأكدت أهمية التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، مشيرة إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.كما أكدت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.طالع كشف الأسماء للتحميل اضغط هنا

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.