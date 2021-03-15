مباشر | لقاء صحافي مع د. ناصر القدوة

شؤون فلسطينية

الخارجية تُدين انتقال الحملة الانتخابية الإسرائيلية إلى شوارع الضفة الغربية

الخارجية تُدين انتقال الحملة الانتخابية الإسرائيلية إلى شوارع الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما وصفته بـ"المشهد الانتخابي الاستعماري" الذي يسيطر على واقع الضفة الغربية المحتلة في كل معركة انتخابية إسرائيلية، واعتبرته امتداداً عملياً لمحاولات إسرائيل إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت: إن ذلك بمثابة عدوان استفزازي متواصل على الفلسطينيين واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية وقراراتها، وبالإدانات الدولية للاستيطان.

وأوضحت في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، حولت الشوارع الرئيسة ومفترقات الطرق العامة والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى ساحات لعرض الدعاية الانتخابية لأحزاب اليمين المتنافسة في الانتخابات الإسرائيلية، في إطار التنافس الدائر على أصوات المستوطنين، فمن يتنقل بين المدن الفلسطينية المختلفة، يرى بأم عينه غابة من الشعارات والصور الانتخابية، التي تعطي انطباعاً أنه يتنقل على الشوارع في العمق الإسرائيلي".

وأضافت الخارجية، أن "هذا المشهد الاستيطاني الاستعماري يندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تهويد وأسرلة جميع المناطق المصنفة (ج) والشوارع الرئيسة بين المدن وتكريسها كامتداد طبيعي للمستوطنات وللعمق الإسرائيلي، ولإعطاء المستوطنين شعوراً حقيقياً بأنهم يعيشون داخل إسرائيل وليس في مناطق فلسطينية محتلة، بما يولد لديهم الطمأنينة ويشجع غيرهم على السكن في المستوطنات، كما يولد هذا المشهد شعوراً بالإحباط واليأس عند الفلسطيني في ظل محاولات دولة الاحتلال فرض هذا المشهد على وعيه كأمر واقع غير قابل للتغيير أو التبديل". 

واعتبرت وزارة الخارجية في بيانها، أن "هذه الحالة الاستعمارية تشكل انعكاساً لما تتفاخر به قيادات الاحتلال والأحزاب اليمينية المتطرفة، التي تطالب علناً ضم تلك المناطق وفرض القانون الإسرائيلي، وآخر مثال على ذلك الاقتحام المشؤوم الذي قام به نتنياهو، بالأمس، إلى وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة، واجتماعه مع قادة المستوطنين والبؤر العشوائية، والتعامل معها كأنها (محطة طبيعية) في إطار حملته الانتخابية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية شرق بيت لحم

الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية شرق بيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وجنود يعتلون سطح المصلى القبلي

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وجنود يعتلون سطح المصلى القبلي

مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية تُطلق أسبوع فعاليات &#34;الشيخ الياسين&#34;

مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية تُطلق أسبوع فعاليات "الشيخ الياسين"

اتحاد الموظفين: تعليق الدوام بمدارس (أونروا) الحصة الأخيرة بالفترتين الصباحية والمسائية غداً

اتحاد الموظفين: تعليق الدوام بمدارس (أونروا) الحصة الأخيرة بالفترتين الصباحية والمسائية غداً

الخليل: القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية

الخليل: القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية

سلفيت: الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتفض خمس حفلات زفاف وبيتي عزاء

سلفيت: الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتفض خمس حفلات زفاف وبيتي عزاء

طالع: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

تيسير خالد: حرمان الموظف الحكومي من حق الترشح للمجلس التشريعي غير عادل

تيسير خالد: حرمان الموظف الحكومي من حق الترشح للمجلس التشريعي غير عادل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية شرق بيت لحم

الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية شرق بيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وجنود يعتلون سطح المصلى القبلي

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وجنود يعتلون سطح المصلى القبلي

مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية تُطلق أسبوع فعاليات &#34;الشيخ الياسين&#34;

مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية تُطلق أسبوع فعاليات "الشيخ الياسين"

الخليل: القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية

الخليل: القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية

سلفيت: الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتفض خمس حفلات زفاف وبيتي عزاء

سلفيت: الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة وتفض خمس حفلات زفاف وبيتي عزاء

تيسير خالد: حرمان الموظف الحكومي من حق الترشح للمجلس التشريعي غير عادل

تيسير خالد: حرمان الموظف الحكومي من حق الترشح للمجلس التشريعي غير عادل

الخارجية تُدين انتقال الحملة الانتخابية الإسرائيلية إلى شوارع الضفة الغربية

الخارجية تُدين انتقال الحملة الانتخابية الإسرائيلية إلى شوارع الضفة الغربية

بلدية غزة تناقش مشروع تطوير مفترق الشجاعية

بلدية غزة تناقش مشروع تطوير مفترق الشجاعية

منوعات

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

شاهد: هنا شيحة تُشعل مواقع التواصل بأجرأ إطلالة لها

بعد فترة الإنقطاع.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا القرار

بعد فترة الإنقطاع.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا القرار

بعد عمليتها الخطيرة.. ماذا حدث مع حورية فرغلي ؟

بعد عمليتها الخطيرة.. ماذا حدث مع حورية فرغلي ؟

ما سبب عدم توجه ابنة أحمد حلمي ومنى زكي للتمثيل ؟

ما سبب عدم توجه ابنة أحمد حلمي ومنى زكي للتمثيل ؟

بسبب إطلالتها الجريئة.. ابنة هند القحطاني تتعرض لهجوم عنيف

بسبب إطلالتها الجريئة.. ابنة هند القحطاني تتعرض لهجوم عنيف

شاهد: طرافة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شاهد: طرافة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شاهد: كيف فكر أحمد زاهر بالتخلّص من حمل زوجته بابنته ليلى ؟

شاهد: كيف فكر أحمد زاهر بالتخلّص من حمل زوجته بابنته ليلى ؟

شاهد: وصلة رقص لكنزي عمرو دياب بملابس جريئة تثير الجدل

شاهد: وصلة رقص لكنزي عمرو دياب بملابس جريئة تثير الجدل

شاهد: أول ظهور لشقيقة دنيا بطمة لحظة خروجها من السجن

شاهد: أول ظهور لشقيقة دنيا بطمة لحظة خروجها من السجن

ما حقيقة إرتباط منة عرفة عاطفيًا ؟

ما حقيقة إرتباط منة عرفة عاطفيًا ؟

عربي

تشمل حلفاء مقربين للأسد.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على النظام السوري

تشمل حلفاء مقربين للأسد.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على النظام السوري

مقاتلات سعودية تصل جزيرة كريت للمشاركة في مناورات مع اليونان

مقاتلات سعودية تصل جزيرة كريت للمشاركة في مناورات مع اليونان

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها وقاعدة جوية سعودية

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها وقاعدة جوية سعودية

المغرب: 305 إصابات وخمس وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: 305 إصابات وخمس وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية