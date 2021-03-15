الخارجية تُدين انتقال الحملة الانتخابية الإسرائيلية إلى شوارع الضفة الغربية





واعتبرت وزارة الخارجية في بيانها، أن "هذه الحالة الاستعمارية تشكل انعكاساً لما تتفاخر به قيادات الاحتلال والأحزاب اليمينية المتطرفة، التي تطالب علناً ضم تلك المناطق وفرض القانون الإسرائيلي، وآخر مثال على ذلك الاقتحام المشؤوم الذي قام به نتنياهو، بالأمس، إلى وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة، واجتماعه مع قادة المستوطنين والبؤر العشوائية، والتعامل معها كأنها (محطة طبيعية) في إطار حملته الانتخابية.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما وصفته بـ"المشهد الانتخابي الاستعماري" الذي يسيطر على واقع الضفة الغربية المحتلة في كل معركة انتخابية إسرائيلية، واعتبرته امتداداً عملياً لمحاولات إسرائيل إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.وقالت: إن ذلك بمثابة عدوان استفزازي متواصل على الفلسطينيين واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية وقراراتها، وبالإدانات الدولية للاستيطان.وأوضحت في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، حولت الشوارع الرئيسة ومفترقات الطرق العامة والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى ساحات لعرض الدعاية الانتخابية لأحزاب اليمين المتنافسة في الانتخابات الإسرائيلية، في إطار التنافس الدائر على أصوات المستوطنين، فمن يتنقل بين المدن الفلسطينية المختلفة، يرى بأم عينه غابة من الشعارات والصور الانتخابية، التي تعطي انطباعاً أنه يتنقل على الشوارع في العمق الإسرائيلي".وأضافت الخارجية، أن "هذا المشهد الاستيطاني الاستعماري يندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تهويد وأسرلة جميع المناطق المصنفة (ج) والشوارع الرئيسة بين المدن وتكريسها كامتداد طبيعي للمستوطنات وللعمق الإسرائيلي، ولإعطاء المستوطنين شعوراً حقيقياً بأنهم يعيشون داخل إسرائيل وليس في مناطق فلسطينية محتلة، بما يولد لديهم الطمأنينة ويشجع غيرهم على السكن في المستوطنات، كما يولد هذا المشهد شعوراً بالإحباط واليأس عند الفلسطيني في ظل محاولات دولة الاحتلال فرض هذا المشهد على وعيه كأمر واقع غير قابل للتغيير أو التبديل".