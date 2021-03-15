بلدية غزة تناقش مشروع تطوير مفترق الشجاعية

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رام الله - دنيا الوطن

ناقشت بلدية غزة، مع أهالي حي الشجاعية، ومختصين، مشروع تطوير تقاطع الشجاعية (بغداد مع صلاح الدين)، وذلك ضمن جهود البلدية، الهادفة لتعزيز وإشراك المجتمع المحلي، وأهل المنطقة في عملية اتخاذ القرار.



وجاء ذلك، خلال لقاء تمهيدي، عقد في مركز رشاد الشوا الثقافي، بحضور رئيس البلدية، الدكتور يحيى السراج، وأعضاء المجلس البلدي م. لؤي عياد، و م. هاشم سكيك، وممثلين عن الشرطة الفلسطينية، ووزارة المواصلات، ووزارة الأشغال، ووزارة الحكم المحلى، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، ولفيف من وجهاء وأهالي الحي.



وأكد السراج، أن البلدية تبذل ‏جهوداً كبيرة لتطوير المنطقة، وتخصيص مشروع تطويري ضمن المشاريع، التي تنفذها البلدية في أماكن المدينة، من خلال السعي لتنفيذ مشاريع تطويرية أخرى في مناطق مختلفة في المدينة، وفقاً للإمكانيات المتاحة لدى البلدية.



بدوره؛ أوضح م. خليل الشقرا، أن المشروع يشمل على تطوير مفترق الشجاعية، الذي يعاني من ازدحام مروري على مدار اليوم، وذلك من خلال العمل على قطع جزء من متنزه البلدية، لتوسيع الشارع من خلال إضافة مسرب آخر باتجاه المسرب الموجود.



وبين، أن قيمة المشروع تبلغ مليون دولار، منها أعمال طريق وأعمال الصرف الصحي ومياه الأمطار وأعمال مرورية وإشارات ضوئية.



وناقش الحضور تفاصيل المشروع، وأهميته، وأهدافه، وأهم المشاكل المتوقع أن يساهم في حلها، إضافة إلى آلية التنفيذ وفق المخططات والمدة الزمنية المحددة، والتعاون بين أهالي المنطقة والبلدية لحل الأزمات القائمة.



واتفق المشاركون على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدية والمواطنين في المنطقة، وعلى أهمية الدور الذي تبذله البلدية لتطوير المنطقة.