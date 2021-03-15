إنهاء حفلات زفاف وتحرير مخالفات سلامة عامة في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة، حول إقامة حفلات زفافٍ في عدد من البلدات غرب وجنوب مدينة جنين.



وعلى الفور، تحركت قوة من الشرطة إلى مكان إقامة هذا الحفلات وعملت على فض 5 حفلات زفاف، وتفريق المشاركين فيها، كما وعملت الشرطة على تحرير 30 مخالفة سلامة عامة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات.



وأضافت الشرطة، بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري، بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأنهت الشرطة، حفلات زفاف في محافظة جنين، وذلك خلافاً للتعليمات الصادرة من قبل الحكومة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس، بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا).