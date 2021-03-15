الشرطة تُحرر مخالفات وتُغلق محال تجارية في الخليل



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأن الشرطة قامت اليوم بتحرير 180 مخالفة وإغلاق 200 محل تجاري، بالإضافة لتوقيف 14 شخصاً، لعدم التزامهم بإجراءات السلامة العامة والإغلاق في المحافظة.



وأكدت الشرطة على أهمية الالتزام بالإجراءات والبروتوكول المعلن عنه، بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنقامت الشرطة، اليوم، بتحرير مخالفات وإغلاق محال تجارية لعدم الالتزام بقرار الإغلاق المعلن عنه في محافظة الخليل.