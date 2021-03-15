نابلس: الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة والأجهزة الأمنية أقامت اليوم عشرة حواجز على مداخل المدينة بالشراكة مع الأجهزة الأمنية وأقامت 10 حواجز داخل المدينة وأحيائها ومراكز الشرطة في الريف بالتعاون مع ضباط القواطع من الأجهزة الأمنية وسيرت دوريات الشرطة في كافة أرجاء المحافظة.





كما نفذت جولات تفقدية للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمواطنين بالتعليمات والتقيد بالإغلاق وبقرار الحكومة الخاص بحالة الطوارئ المعلن عنها تخلل ذلك تحرير 170 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية كان من ضمنها 247 مخالفة بحق أشخاص و15 مخالفة بحق مركبات عمومي وتعاملت مع 214 منشأة ومحل تجاري وحجزت 85 مركبة في جميع أنحاء المحافظة ونفذت 25 جولة تفتيشيه على المخالفين لقرار الإغلاق في المدينة.



وناشدت المواطنين الإلتزام بحالة الإغلاق وتقيد الحركة إلا للضرورة القصوى والإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي والإجراءات الوقائية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية، محال تجارية، واحتجزت مركبات، فيما حررت مخالفات سلامة عامة بنابلس.