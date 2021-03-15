مصرع مواطن بحادث سير في سلفيت



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة، تلقت بلآغاً حول وقوع حادث سير وقع على الطريق الواصلة بين بلدة حارس وكفل حارس شمال مدينة سلفيت، وتم نقله لمستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي بالمدينة، وأعلن الأطباء عن وفاته.



وأضاف ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة، وفتحت الشرطة تحقيقاً؛ للوقوف على ملابساته.

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (30 عاماً) من سكان بلدة دير بزيع غرب مدينة رام الله مصرعه اليوم، إثر إصابته بحادث سير على الطريق الواصل بين بلدة حارس وكفل حارس شمال سلفيت.