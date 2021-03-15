الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت أسرى محررين

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، طالت أكثر من 20 مواطناً من مدن الضفة الغربية، ومدينة القدس، من بينهم العديد من الأسرى المحررين.



ففي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين، بعد مداهمة العديد من المناطق.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت فارس سامر فتوح، وأحمد عصام عطيوي من مدينة طولكرم، ورائد عادل حماد من بلدة عنبتا شرق المحافظة، وفؤاد القب من بلدة دير الغصون، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



ومن بلدة مادما جنوب نابلس، جرى اعتقال المواطن محمد الحسين والشاب محمد القط، علماً أنه أسير محرر، فيما اعتقل الشاب أمين الأصهب زكارنة من جنين.



واعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: أحمد عطيوي، فارس فتوح، رائد عادل حمّاد، من محافظة طولكرم، بالإضافة إلى عاهد رياض الطيراوي، ومحمد الشحبور من رام الله.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، عددا من المواطنين، وهم: مهند علقم ومجدي عوض وثائر ابو رموز وعيسى الهمور وفادي الهمور وعيسى خالد الهمور ويحيى الهمور، الذي أفرج عنه قبل أسبوعين.



فيما اقتحمت قوة إسرائيلية، حي أم الشرايط في رام الله، إلى جانب أحياء أخرى من المحافظة، قبل أن تعتقل المواطنين عاهد الطيراوي، ومحمد الشحبور.



ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف الرجبي من حي بطن الهوى في حي سلوان، بعد أن اقتحمت قوة من المخابرات عدة منازل، كما استدعت آخرين للتحقيق.



وكانت قوة من وحدة المستعربين، بمساندة قوات خاصة، اقتحمت مخيم شعفاط، الليلة الماضية، ولاحقت 3 شبان واعتقلتهم، وخلال ذلك اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وهم: الفتى محمد عبد الحق، ومحمود حمدان، والشاب وائل عرار.



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يومياً اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.