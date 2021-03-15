وفود الفصائل الفلسطينية تبدأ بمغادرة القطاع استعداداً لجلسة الحوار الوطني بالقاهرة





ومن المقرر، أن يبدأ الحوار الوطني، بالقاهرة، غداً الثلاثاء، وذلك بعد شهر واحد، من حوار مماثل تم الاتفاق من خلاله على عدة مخرجات، تتعلق بالانتخابات التشريعية المقررة في 22 من آيار/مايو المقبل.





ووفق تصريحات عدد كبير من قادة الفصائل الفلسطينية، فإن جدول أعمال هذه المرحلة من الحوار، سيتركز حول انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.





يشار إلى أن وفداً من لجنة الانتخابات المركزية، سيشارك في هذا الحوار، ممثلاً بالمدير التنفيذي، هشام كحيل.





وفيما يتعلق بما ستناقشه لجنة الانتخابات في اجتماع القاهرة المقبل، قال كحيل: إن مخرجات اجتماع القاهرة الأول، ذكر بضرورة دعوة لجنة الانتخابات لحضور اجتماع هذا الشهر، لشرح عملية التحقق من عدم محكومية المرشحين، وكيف تتعامل اللجنة مع جهاز الشرطة.

وأضاف: "نذهب للقاهرة بناءً على طلب الأمناء العامين للفصائل، وضرورة التوافق على موضوع أمن العملية الانتخابية، وما المقصود بأن الشرطة بالزي الرسمي، هي المكلفة بأن تتولي أمن العملية الانتخابية.

وشدد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية على أننا "نريد مرجعية واحدة لأمن العملية الانتخابية، لأن دور رجال الأمن له دور واضح وفق القانون ولا لبس فيه، ولكن عملية وجود أمن في الضفة وأمن في غزة، نتيجة سنوات طويلة من الانقسام، يجب التوافق عليه، لأننا نحتاج لمرجعية واحدة نتعامل معها في هذا الموضوع.

وقال: من ناحية المبدأ، تم الاتفاق عليه، خاصة فيما يتعلق بأن الشرطة، هي التي تتولي أمن العملية الانتخابية، ولكن عملية التنسيق بين الأمن هنا وهناك، هو ما سيناقش خلال حوار القاهرة المقبل.









رام الله - دنيا الوطنبدأت وفود الفصائل الفلسطينية، اليوم الاثنين، بمغادرة قطاع غزة، متوجهين إلى العاصمة المصرية، القاهرة، عبر (معبر رفح البري).