شؤون فلسطينية

طالت 20 مواطناً.. حملة اعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال بالضفة الغربية

طالت 20 مواطناً.. حملة اعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال بالضفة الغربية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الاثنين، 20 مواطناً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، 3 شبان من مخيم شعفاط، عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وهم: الفتى محمد عبد الحق، والشابين محمود حمدان، ووائل عرار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف الرجبي من حي بطن الهوى في سلوان.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال منطقة رقعة ببلدة يطا جنوبا، واعتقلت كلاً من: الأسير المحرر يحيى صالح العمور (33 عاماً)، وعيسى خالد العمور (25 عاماً)، وقصي خالد العمور (27 عاماً)، وعيسى محمد لعمور (30 عاماً)، وفادي منذر العمور (28 عاماً)، وذلك بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر مجدي مرشد زعاقيق (17 عاماً)، والطالب الجامعي مهند يوسف علقم (24 عاماً)، بعد تفتيش منزلي ذويهما في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمالا.

ومن مدينة الخليل، اعتقلت تلك القوات، المواطن ثائر أبو رموز.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أمين زكارنة، في العشرينات من عمره، وذلك أثناء مروره على حاجز عسكري "دوتان" بالقرب من بلدة يعبد .

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: فارس سامر فتوح، وأحمد عصام عطيوي من مدينة طولكرم، ورائد عادل حماد من بلدة عنبتا شرق المحافظة، وفؤاد القب من بلدة دير الغصون شمالاً، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عاهد رياض الطيراوي، من مخيم الجلزون، ومحمد الشحبور من بلدة بيرزيت، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر محمد زاهر حسين قط (36 عاماً)، عقب دهم منزله في قرية مادما جنوباً.

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