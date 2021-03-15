شؤون فلسطينية

مسؤول عسكري إسرائيلي: يمكننا التعامل مع إطلاق 2000 صاروخ يومياً من غزة بالحرب المقبلة

مسؤول عسكري إسرائيلي: يمكننا التعامل مع إطلاق 2000 صاروخ يومياً من غزة بالحرب المقبلة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المسؤول العسكري الإسرائيلي، الجنرال أوري جوردين: إن الجيش، يمكنه التعامل مع إطلاق 2000 صاروخ في اليوم من غزة بالحرب القادمة، وفق تعبيره. 

هذا، وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انتهاء تمرين "تسيمخ بر" في فرقة غزة، أمس الأحد. 

وقال المتحدث: إن قوات الجيش، مارست الانتقال من الروتين إلى الطوارئ، والتعاون بين الجمع والجو والاستخبارات والسايبر والنار، والدفاع المتعدد ضد "التهديدات البرية والتحت أرضية والجوية والبحرية، وفي مجال قريب من الأرض ضد تهديد الحوامات، ومواجهة تسلل مجموعات مسلحة إلى المستوطنات بالتعاون مع وحدات خاصة".



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