بيت لحم: سلطات الاحتلال تهدم ثلاث غرف زراعية بقرية بيت تعمر

قرية بيت تعمر - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، ثلاث غرف زراعية في قرية بيت تعمر، شرق بيت لحم.



وافاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن الاحتلال هدم ثلاث غرف زراعية في منطقة "دبابة" في بيت تعمر، تعود لمواطنين من عائلة محيميد، بحجة عدم الترخيص.



وصعّد الاحتلال في الفترة الأخيرة من أعمال الهدم في محافظة بيت لحم، طالت عدداً من الغرف الزراعية في بلدات الخضر والولجة وبيت تعمر.