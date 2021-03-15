شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: مايشهده العالم من تطورات مخيفة يحتم علينا البقاء منتبهين وبأعلى درجات الجهوزية

"الصحة" بغزة: مايشهده العالم من تطورات مخيفة يحتم علينا البقاء منتبهين وبأعلى درجات الجهوزية
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، إن ما تشهده مختلف دول العالم، وكذلك المناطق المحيطة بقطاع غزة من تطورات مخيفة في الحالة الوبائية، "يحتم علينا أن نبقى منتبهين، وعلى أعلى درجات الجهوزية".  

ودعت الوزارة في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجميع  إلى تضافر الجهود، وتحقيق أعلى درجات الالتزام بإجراءات السلامة.

وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، إجراء 2166 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

كما رصدت تعافي 101 حالة جديدة من مصابي الفيروس (كورونا)، فيما تم تسجيل حالة وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.

وقالت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، بأن إجمالي تراكمي للمصابين 57316 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 2128 حالة.

كما وصل إجمالي المتعافين 54621 حالة، بينما إجمالي الوفيات 567 حالة وفاة، ووصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، وأن إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 45 حالة.

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