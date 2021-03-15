مواجهات مع الاحتلال على جبل العرمة جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت صباح اليوم الاثنين، مواجهات بين قوات الاحتلال، والشبان، على مقربة من جبل العرمة في بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية، اقتحمت جبل العرمة، وأغلقت الطريق المؤدي إليه، قبل أن تندلع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الغازية والصوتية والرصاص المطاطي صوب الشبان، حيث يمهد الاحتلال لاقتحام المستوطنين لقمة الجبل بتاريخ 23/3.



وشهد العرمة، خلال العام الماضي، مواجهات استمرت لعدة أيام، تزامنا مع حالة من الرباط على قمته، أسفرت عن استشهاد شابين، وانتهت بإزالة بؤرة استيطانية، كان المستوطنون قد وضعوها عليه.



ويقع جبل العرمة إلى الشرق من بلدة بيتا جنوب نابلس، على ارتفاع 850 متراً عن سطح البحر، ويمتد على مسافة قرابة 250 دونماً، ويكتسب أهمية إستراتيجية للمناطق المطل عليها في حقب تاريخية مختلفة، حيث يرجح أنه يعود لفترة الحكم العثماني، وربما ما سبقها من حضارات، حكمت فلسطين، واستخدم كسجون للمعتقلين، ولاحقاً زمن الانتداب البريطاني كذلك.



ويضم الموقع سبعة خزانات للمياه "صهاريج" ضخمة يصل سعة الواحد منها قرابة 1500 كوب من المياه، وتصل بينها قنوات مائية تعتمد على مياه الأمطار، وفق ما يوضح أبو عامر.



ويعاني العُرمة، كبقية المواقع الأثرية والدينية في فلسطين من التهديد المستمر من الأطماع الاستعمارية الإسرائيلية في السيطرة، تحت ذرائع وادعاءات باطل.