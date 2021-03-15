"الصحة" بغزة: 166 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، إجراء 2166 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



كما رصدت تعافي 101 حالة جديدة من مصابي الفيروس (كورونا)، فيما تم تسجيل حالة وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.



وقالت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، بأن إجمالي تراكمي للمصابين 57316 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 2128 حالة.



كما وصل إجمالي المتعافين 54621 حالة، بينما إجمالي الوفيات 567 حالة وفاة، ووصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة.



وأكدت الوزارة، بأن إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 45 حالة.