فتح: شعبنا من يختار قيادته بصناديق الاقتراع ولا "فيتو" لأحد على الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة (فتح)، أسامة القواسمي، اليوم الاثنين، أن شعبنا فقط من يقرر قيادته من خلال صناديق الاقتراع.
أكد عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة (فتح)، أسامة القواسمي، اليوم الاثنين، أن شعبنا فقط من يقرر قيادته من خلال صناديق الاقتراع.
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نرفض وضع (فيتو) من أي جهة كانت على إجراء الانتخابات العامة".
وقال القواسمي: إن أعداء الشعب الفلسطيني، هم فقط الذين يريدون لحالة الفوضى والانقسام أن تستمر؛ لتمرير مخططاتهم التصفوية لقضيتنا.
وقال القواسمي: إن أعداء الشعب الفلسطيني، هم فقط الذين يريدون لحالة الفوضى والانقسام أن تستمر؛ لتمرير مخططاتهم التصفوية لقضيتنا.
وتابع: "الانتخابات العامة طريق لتكريس الديمقراطية، وتوحيد شطري الوطن، وإنهاء الانقسام على قاعدة حكومة وسلطة وقانون ونظام واحد".
التعليقات