فتح: شعبنا من يختار قيادته بصناديق الاقتراع ولا "فيتو" لأحد على الانتخابات





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نرفض وضع (فيتو) من أي جهة كانت على إجراء الانتخابات العامة".



وقال القواسمي: إن أعداء الشعب الفلسطيني، هم فقط الذين يريدون لحالة الفوضى والانقسام أن تستمر؛ لتمرير مخططاتهم التصفوية لقضيتنا.





وتابع: "الانتخابات العامة طريق لتكريس الديمقراطية، وتوحيد شطري الوطن، وإنهاء الانقسام على قاعدة حكومة وسلطة وقانون ونظام واحد".

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة (فتح)، أسامة القواسمي، اليوم الاثنين، أن شعبنا فقط من يقرر قيادته من خلال صناديق الاقتراع.