إسرائيل: عودة المزيد من الطلبة للتعليم الوجاهي في المدارس





ويستشف من خارطة التجمعات السكانية المعدلة في خطة "الرمزور"، إن 90 ألفا من الطلبة القاطنين في المناطق الحمراء سيواصلون التعليم عن بعد.





ومن بين المدن والقرى التي لا تزال مصنفة حمراء: رهط، بيت شآن، بيت جن، كفر كنا، تل السبع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وهذا ومن المقرر أن تشتمل المرحلة القادمة من الخروج من الإغلاق الصحي، إعادة فتح النوادي الليلية والحانات يوم الأحد المقبل.





كما يبدأ العمل حينئذ بآلية الفحص السريع لكشف (كورونا) في الأماكن التي تعمل وفق الشارة الخضراء، كإجراء تكميلي لدخول المطعمين والمتعافين.



رام الله - دنيا الوطنيعود اليوم الاثنين، في إسرائيل، المزيد من الطلبة الى التعليم الوجاهي، ليرتفع عددهم الإجمالي في المدارس إلى أكثر من مليونين و300 ألف.